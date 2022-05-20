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    Kayseri'de liseli eski sevgililerin mezarlıktaki tartışmasında kan çıktı

    Melikgazi ilçesinde eski kız arkadaşını mezarlığa çağıran 15 yaşındaki erkek çocuk, tartışma sonucunda genç kızı boğazından bıçakladı.
    • 20.05.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 12:16
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    Kayseri'de liseli eski sevgililerin mezarlıktaki tartışmasında kan çıktı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde yaşanan olayda, B.A. isimli 15 yaşındaki genç, eski kız arkadaşını buluşmaya davet etti.

    Mezarlığa gelen 16 yaşındaki G.O. ile B.A.'nın arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

    Giderek alevlenen tartışma sonrasında B.A., yanındaki bıçağı G.O.’ya sapladı.

    Boğazından bıçaklandı

    İHA'nın aktarımına göre, G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

    Kayseri de liseli eski sevgililerin mezarlıktaki tartışmasında kan çıktı #1

    Genç kız yaşam savaşı veriyor

    Ağır yaralı G.O. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, B.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, genç kızın durumun kritik olduğu aktarıldı.

    Bir diğer yandan polis ekipleri de mezarlıkta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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