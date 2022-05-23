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    Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü

    Bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 23.05.2022 - 16:48
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    Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir halı sahada maça çıkan O.Ç. ve E.K. arasında kavga çıktı.

    İddiaya göre kendisine faul yapan E.K.'nin Anbar Mahallesi Yalova Sokak üzerindeki ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan E.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü #1

    Katil zanlısı yakalandı

    Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA’nın haberine göre O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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