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- Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü
Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü
Bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 23.05.2022 - 16:48
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir halı sahada maça çıkan O.Ç. ve E.K. arasında kavga çıktı.
İddiaya göre kendisine faul yapan E.K.'nin Anbar Mahallesi Yalova Sokak üzerindeki ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Hastanede hayatını kaybetti
Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan E.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Katil zanlısı yakalandı
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
İHA’nın haberine göre O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.