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Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü

Kayseri’de maçta kendisine faul yapan kişiyi öldürdü

Bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.