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    Kayseri'de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi

    Molu Mahallesi Muhtarı Ali Adıgüzel, “Sokağa çıkamaz olduk. Arazilerimiz köpekten geçilmez oldu. Biz bu barınağı istemiyoruz” dedi.
    • 25.05.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:35
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    Kayseri'de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Molu Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup, belediye ekipleri tarafından yapımına başlanan köpek barınağının çalışmalarını sabahın erken saatlerinde traktörleri ile durdurdu.

    Köpeklerin barınaktan kaçarak ekinlerine zarar verdiklerini ve kendilerine saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinleri, belediyenin mahallelerine köpek barınağı yapmaktan vazgeçmesini istedi.

    "Arazilerimiz köpekten geçilmez oldu, mahallemizde zaten köpek barınağı var"

    Molu Mahallesi Muhtarı Ali Adıgüzel, “Biz buraya köpek barınağı yapılmasını istemiyoruz. Mahalle sakinlerimiz komple toplanarak burayı kapattılar ve gitmeyecekler. Yetkili birisi gelecek, bu durumu bize izah edecek. Bu vatandaşlar barınağı kesinlikle istemiyor. Sokağa çıkamaz olduk. Arazilerimiz köpekten geçilmez oldu. Mahallemizde zaten köpek barınağı var. Mağduruz, çocuklarımız okullarına gidemiyor. Yaşlılarımız camiye çıkamıyor.” ifadelerini kullandı.

    "Köpeklerden yüzünden işe gidip gelemiyorum"

    Bir mahalle sakini ise köpeklerden dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, “Benim çarşıda çalışan bir kızım var. Otobüsle gelmek istiyor, gelemiyor. Biz asla buraya köpek barınağı istemiyoruz. Otobüs istiyoruz. Ben işe gideceğim, geçim sıkıntım var. Köpeklerden gidip gelemiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Zaten mahallemizde bir tane daha barınak var.” diye konuştu.

    Kayseri de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi #1

    Kayseri de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi #2

    Kayseri de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi #3

    Kayseri de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi #4

    Kayseri de mahalle sakinlerinden traktörlü ‘köpek barınağı’ eylemi #5


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