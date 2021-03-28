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    Kayseri'de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı

    Otomobillerinin çamura saplanması sonucu baraj yolunda mahsur kalan baba ve 2 çocuğu AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 14:47
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    Kayseri'de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Mustafa A.’nın sürücüsü olduğu otomobil, çamura saplanınca mahsur kaldı.

    Mustafa A.’nın durumu AFAD’a bildirmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

    YARDIMA AFAD KOŞTU

    Bölgenin bataklık ve kayalık olması nedeniyle AFAD ekipleri, baba ve çocukları Abdullah A. (4) ile Fatma A.’ya (7) yaya olarak ulaştı.

    SIRTINDA TAŞIDI

    Çocukları yaklaşık 3 kilometre sırtlarında taşıyan AFAD ekipleri, aileyi güvenli bölgeye tahliye etti.

    Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kayseri'de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı VİDEO

    Kayseri de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı #1

    Kayseri de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı #2

    Kayseri de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı #3

    Kayseri de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı #4

    Kayseri de mahsur kalan çocukları AFAD ekipleri kurtardı #5

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