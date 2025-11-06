Kayseri'de makas atan patates yüklü tır devrildi

- Kayseri'de patates yüklü tır, Melikgazi ilçesinde rampadan inerken makasladı.
- Patatesler yola saçıldı ancak olayda yaralanan olmadı.
- Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kayseri-Malatya yolu üzerindeki Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda, 06 NAV 16 plakalı patates yüklü tır rampadan inerken kontrolden çıkarak makasladı.
ONLARCA KİLO PATATES YOLA SAÇILDI
Makaslayan tır yol ortasında kalırken, kasasındaki patatesler yola saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.