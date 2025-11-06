Abone ol: Google News

Kayseri'de makas atan patates yüklü tır devrildi

Melikgazi ilçesinde rampadan inerken makaslayan tırın kasasındaki patatesler yola saçıldı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 21:56
  • Kayseri'de patates yüklü tır, Melikgazi ilçesinde rampadan inerken makasladı.
  • Patatesler yola saçıldı ancak olayda yaralanan olmadı.
  • Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kayseri-Malatya yolu üzerindeki Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda, 06 NAV 16 plakalı patates yüklü tır rampadan inerken kontrolden çıkarak makasladı.

ONLARCA KİLO PATATES YOLA SAÇILDI

Makaslayan tır yol ortasında kalırken, kasasındaki patatesler yola saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

