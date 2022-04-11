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    Kayseri'de mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı

    Kayseri'de dükkanın önünde duran cansız mankenin üzerindeki eşofmanı çaldıktan sonra selam vererek kaçan şahıs, önce kameraya ardından polise yakalandı.
    • 11.04.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 21:13
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    Kayseri'de mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir dükkanın önüne gelen K.B. (23), cansız mankenin üzerindeki eşofmanı incelemeye başladı.

    Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi eşofmanı mankenin üzerinden çıkaran K.B., dükkanın içerisine selam verdikten sonra uzaklaştı.

    Kısa sürede yakalandı

    İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    İHA'nın aktardığına göre K.B., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda otodan 2 bin TL değerinde aksesuar çalan A.E.'de (31) yakalanarak gözaltına alındı.

    Kayseri'de mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı VİDEO

    Kayseri de mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı #1

    Kayseri de mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı #2

    Kayseri de mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı #3


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