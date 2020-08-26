Kayseri'de marketten 6 bin TL çalan hırsızlar

Kayseri'de marketten 6 bin TL çalan hırsızlar

Girdikleri marketin kasasından topladıkları paraları poşete koyarak kayıplara karışan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde, dükkan sahibinin olmadığı sırada maskeli ve eldivenli iki hırsız girdikleri markette doğruca kasaya yöneldi.

6 BİN TL'Yİ ÇALIP, KAÇTILAR

Marketten bir poşet alan hırsızlar, açtıkları kasadaki 6 bin TL parayı avuç avuç poşete doldurduktan sonra kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı da saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

POLİS HIRSIZLARI ARIYOR

Durumu fark eden market sahibi ise polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca eşkalleri belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.