Kayseri'de marketten cep telefonu hırsızlığı

Alışveriş yapar süsü vererek market sahibinin cep telefonunu çalan hırsız kameraya yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi’ndeki bir markete müşteri kılığında gelen hırsız, dükkan sahibinin ürünlerin üzerine bıraktığı cep telefonunu gözüne kestirdi.

ALIŞVERİŞ BAHANESİYLE TELEFON ÇALDI

Yumurta alıyormuş gibi yapan hırsız, elindeki malzemeleri marketin giriş kapısında bıraktıktan sonra ceketin kapüşonunu başına geçirerek telefonun bulunduğu alana geri geldi. O sırada ise saniyeler içinde çaldığı telefonu cebine koyup, kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'de alışveriş yapıyormuş gibi geldi telefonu çalıp gitti

"TELEFONDA PROGRAM VARDI, İŞLERİMİZ DURDU"

Market sahibi Bayram Kiraz telefonun önemli olmadığını, telefonun içinde yaklaşık 2 bin TL değerinde bir program olduğunu söyleyerek, “Bu programla markete gelen ürünleri kaydediyorduk. Cep telefonu çalındığı için gelen ürünlerin veya çıkan ürünlerin işlemlerini yapamıyoruz. İşlerimiz durdu.” diye konuştu.

MARKET SAHİBİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Polise başvurduklarını söyleyen Bayram Kiraz, hırsızın bulunması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.



