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Kayseri'de menfeze sıkışan ineği kurtarma operasyonu

Kayseri'de menfeze sıkışan ineği kurtarma operasyonu

Yol altındaki menfeze sıkışan bir büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren operasyon ile kurtarıldı.