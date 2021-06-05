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    Kayseri'de menfeze sıkışan ineği kurtarma operasyonu

    Yol altındaki menfeze sıkışan bir büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren operasyon ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 11:46
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    Kayseri'de menfeze sıkışan ineği kurtarma operasyonu

    Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde besici Şahin Türköz, hayvanlarını otlatırken bir ineğin yol altındaki menfeze sıkışması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    SAĞ KURTARILDI

    İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye giderek bilgi, tecrübe ve özverili çalışmaları ile yol altındaki menfeze girerek sıkışan büyükbaş hayvanı 2 saat süren operasyonun ardından kurtardı.

    Büyükbaş hayvan, sahibi Şahin Türköz’e teslim edilirken, besici Türköz itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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