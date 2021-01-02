Melikgazi ilçesinde mezarlıkta pompalı tüfeklerle havaya ateş açan 2 genci polis ekipleri yakaladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi’nde bulunan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti.

2 GENÇ, TÜFEKLERLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, mezarlığın içerisinde el fenerleri ile arama yaptı. İlk olarak tüfeklerle birlikte yakalanan Y.S. (16) gözaltına alınırken, B.Ç. de (16) mezarlığın içerisinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 2 genç yakalandı-Video

"HANGİ KANALDA ÇIKACAK" DİYE SORDULAR

Yakalandıktan sonra bir araya getirilen şahıslar, birbirlerini görünce gülmeye başladı. Polis ekipleri tüfeklere el koyarken, şahıslarda kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Hangi kanalda çıkacak" diye sordu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.