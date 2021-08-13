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    Kayseri'de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı

    Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 20:16
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 21:01
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    Kayseri'de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı

    Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    7'Sİ AĞIR 29 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.

    Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Kayseri'de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı VİDEO

    Kayseri de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı #1

    Kayseri de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı #2

    Kayseri de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı #3

    Kayseri de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı #4

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