Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

7'Sİ AĞIR 29 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.

Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı VİDEO

