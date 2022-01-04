Kayseri'de miras davası: Dayı ve 2 yeğeni can verdi

Melikgazi ilçesinde miras davası nedeniyle kuzenler arasında başlayan tartışmaya dayıları dahil oldu. Tartışma sırasında çekilen silahtan çıkan kurşunla, 2 yeğen ve dayı hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile miras nedeniyle tartıştı.

TARTIŞMAYA 'DAYI' DAHİL OLDU

Kısa sürede büyüyen tartışmaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu.

Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serdar Yılmaz ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇTI

Serdar Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Mehmet Yılmaz ise olay yerinden kaçtı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 2 kardeş ve dayıları Serdar Yılmaz'ın cenazeleri, otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKANLAR KATILDI

Hulusi Akar Camisi'ndeki cenazeye Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile aile üyeleri katıldı.

Kılınan namazın ardından 2 kardeş ile dayılarının cenazeleri, Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Cinayet şüphelisi Mehmet Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.





















