Euro
15.5719
3.08%
Dolar
13.7034
3.39%
Altın
799.52
2.55%
Borsa
1.89
1.58%
Bitcoin
618.528
-1.81%
BTXN Coin
33.88
0.32%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var

    Akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gavremoğlu Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SİLAHLI-BIÇAKLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

    Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Seyit (30), Gaffar Mehmet (20), Serdar (44) ve İbrahim Yılmaz vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

    Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var ViDEO

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.

    Kayseri de miras kavgası: Ölü ve yaralılar var #1

    Kayseri de miras kavgası: Ölü ve yaralılar var #2

    Kayseri de miras kavgası: Ölü ve yaralılar var #3

    Kayseri de miras kavgası: Ölü ve yaralılar var #4


    Görüş Bildir