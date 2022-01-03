Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var

Akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gavremoğlu Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI-BIÇAKLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada Seyit (30), Gaffar Mehmet (20), Serdar (44) ve İbrahim Yılmaz vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var ViDEO

SALDIRGAN ARANIYOR

Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.