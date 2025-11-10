Kayseri’de miras tartışması kanlı bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta, akrabalarının bağ evinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 4 YARALI

İddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada Ş.P., ismini aldığı amcası Ş.P. ve akrabaları İ.T., D.T. ve Y.P.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.P. ve Y.P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan Ş.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede saklandığı adreste yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Ş.P. emniyete götürüldü.