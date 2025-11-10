Abone ol: Google News

Kayseri'de miras tartışması kanlı bitti

Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 20:17
Kayseri’de miras tartışması kanlı bitti
  • Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
  • Olayda 4 kişi yaralanırken, bunlardan ikisinin durumu ağır.
  • Kaçan saldırgan Ş.P. kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta, akrabalarının bağ evinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 4 YARALI

İddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada Ş.P., ismini aldığı amcası Ş.P. ve akrabaları İ.T., D.T. ve Y.P.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.P. ve Y.P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan Ş.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede saklandığı adreste yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Ş.P. emniyete götürüldü.

