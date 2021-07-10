Kayseri’de motosikleti ile yaklaşıp kadını taciz eden şahıs yakalandı

Kayseri’de motosikleti ile yaklaşıp kadını taciz eden şahıs yakalandı

Motosikleti ile seyir halinde olan A.T., çocuğu ile sokakta yürüyen kadına arkadan yaklaşarak taciz etti. Kadını sürükleyen tacizci olay yerinden kaçsa da kısa sürede yakalandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde motosikleti ile seyir halinde olan A.T. (30), yolda kızı ile yürüyen kadına arkadan yaklaşarak el ile taciz etti.

Motosikleti ile kadını bir süre sürükleyen A.T., kadını düşürmesinin ardından olay yerinden kaçtı.

Kadının motosikletin ardından sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR KADININ YARDIMINA KOŞTU

Çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.

Vatandaşların yardımı ile yerden kalkan kadın, kendisini taciz eden şahıstan şikayetçi oldu.

Kayseri’de motosikleti ile yaklaşıp kadını taciz eden şahıs yakalandı VİDEO

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ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı çalışmaların ardından, motoru ile kadınları taciz eden şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

A.T., saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan evli olduğu belirlenen tacizci A.T.'nin, 9 suç kaydının daha olduğu ortaya çıktı.