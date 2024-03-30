Kayseri'de müebbet hapisle yargılanan 15 yaşındaki çocuk: Ben öldürmedim Husumetli olduğu şahsı bıçakladığı iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 15 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemede, "Ben bıçaklamadım. Daha önce evimize molotof attıkları için aramızda husumet vardı" dedi.

DHA

Kayseri'de husumetlisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen gencin ifadesi ortaya çıktı.

Melikgazi ilçesinde 29 Eylül'de evlerine daha önce molotof kokteyli atılan Ömer Y. (15) ile aynı mahallede yaşayan Suriye uyruklu Eymen Hasan (17), bir bakkalın önünde karşılaşınca bu nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Eymen Hasan'ın elindeki bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Ömer Y. ise kolundan yaralandı. Polis tarafından evlerinde saklanan Ömer Y., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Rapor sonrası tahliye edildi

Ömer Y. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık hakkında Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nden gelen sağlık raporu değerlendirme sonucu verilen heyet raporunda, Ömer Y.'nin yaşının küçük olması eylemi tam olarak gerçekleştiremeyeceği görüşünde bulunuldu. Mahkemeye gelen raporun ardından ilk duruşma öncesi 10 Mart'ta ara karar ile Ömer Y. tahliye edildi.

Dava başladı

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Ömer Y.'nin müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı.

Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Ömer Y. ve avukatı Ali Fidan ile ölen Eymen Hasan'ın şikayetçi babası hazır bulundu.

"Eymen'i ben bıçaklamadım"

Bakkal önünde Eymen Hasan ile karşılaştıklarını anlatan Ömer Y., "Bakkalın orada önümü kestiler. Eymen bana 'sizin eve molotofu atan bizdik' diyerek, kolumu tuttu ve yumruk attı. Sonra ortam kalabalıklaştı. Eymen bana vurmaya devam etti. Benden cüsseli olduğu için ona gücüm yetmedi. Bizi ayırmaya çalıştılar. Eymen, karnından bıçakladı. Bıçak benim de kolumu kesti. Sonra yakınları da beni darp etmeye başladı. O sıra ben yere düştüm. Sonra kaçarak, eve gittim ve bıçaklandığımı anlattım. Polis durdu. Eymen'i ben bıçaklamadım. Daha önce evimize molotof attıkları için şikayetçi olmuştuk. Bu yüzden aramızda husumet vardı." hayatta kaldı.

"Evimize molotof kokteyli atıldı"

Duruşmada Ömer Y.'nin babası A.Y. de tanık olarak dinlendi. CİMER'e bir çok kez şikayette bulunduklarını söyleyen AY, "Olayı bizzat görmedim. Telefon ile haber verilince polis ve ambulansı durdurulmuştur. Olaydan önce evimize molotof kokteyli atılmıştır. CİMER'e 4-5 defa yazmama rağmen sonuç alamadık, şikayetçi olduk." dedi.

Ölen Eymen Hasan'ın babası SH ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

"Müvekkilimin bu olayda bir suçu yok"

Sanık avukatı Ali Fidan da "Olay yerinde önü çevrilen müvekkilimin belgesinde 5-6 bıçak yarası mevcuttur. Olaydan önce müvekkilimin evde molotof kokteyli atmışlardır. Olay günü müvekkilim tahkim edilmiş, kendisine yapılan karşı meşru müdafaa sırasında gerçekleşen arbede de maktuldur. Müvekkilimin bu olayda bir suçu yok." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Y. işleminin adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)