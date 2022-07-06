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    Kayseri'de, nafaka tartışmasında eski eşini öldüren sanığın cezası onandı

    Nafaka tartışması nedeniyle eski eşi Fatma Abravcı'yı 25 yerinden bıçaklayıp yol kenarına atan Yasin Tatay'a verilen müebbet hapis cezası onandı.
    • 06.07.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 17:29
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    Kayseri'de, nafaka tartışmasında eski eşini öldüren sanığın cezası onandı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 43 yaşındaki Fatma Abravcı'nın cansız bedeni, 2 Nisan 2021’de yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış halde bulundu.

    Cinayeti aydınlatmak için çalışmalar yürüten polis ekipleri, 50 kilometrelik mesafedeki 4.500 saatlik güvenlik kameralarının görüntülerini mercek altına aldı.

    Bölgeden geçen araçlar, tek tek takibe alındı.

    Eski eşinin aracı tespit edildi

    10 bin aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edilmesinin ardından, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay’a (40) ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Tatay, tutuklandı.

    Olayın, nafaka tartışması üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

    Kayseri de, nafaka tartışmasında eski eşini öldüren sanığın cezası onandı #1

    Ömür boyu hapis cezası

    Yasin Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Yasin Tatay'ı, 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

    Karara itiraz edildi

    Sanık avukatı Hacı Ağca, müvekkiline fazla ceza verildiği, duruşma savcısı ise, sanığa verilen cezayı az bularak Tatay'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

    Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

    Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.

    Kayseri de, nafaka tartışmasında eski eşini öldüren sanığın cezası onandı #2


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