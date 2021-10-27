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    Kayseri'de narkotik operasyonu: Cips poşetinde uyuşturucu bulundu

    Bölgede huzurun sağlanması adına uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, durdurdukları araçta 250 gram uyuşturucu madde saklayan 2 kişiyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 16:36
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    Kayseri'de narkotik operasyonu: Cips poşetinde uyuşturucu bulundu

    Güvenlik güçlerinin narkotik ile mücadelesi devam ediyor.

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında, sürücüler denetlendi.

    Batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek şüphelilerin araçlarını tespit etti.

    CİPSİN İÇİNDEN 250 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Takibe alınan sürücüler, Ankara yolundaki uygulama noktasında çevrildi. Araçta yapılan aramalarda cips poşeti içerisine gizlenmiş 250 gram metamfetamin maddesi ve 250 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Kayseri'de narkotik operasyonu: Cips poşetinde uyuşturucu bulundu VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili olarak 2 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    1 ay süreli teknik takip projeli dosya kapsamında, farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin ve bonzai maddeleri ele geçirildi.

    Kayseri de narkotik operasyonu: Cips poşetinde uyuşturucu bulundu #1

    18 ŞAHIS YAKALANDI

    Olaylarla ilgili olarak 18 şahıs yakalandı. Şahıslardan 14'üne 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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