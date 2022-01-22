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    Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycı, baygınlık geçirdi

    Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycının baygınlık geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 01:43
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 02:17
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    Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycı, baygınlık geçirdi

    Kayseri Talas ilçesinde çay evi işleten Atilla Yıldız, arkadaşlarıyla beraber oturduğu sırada içtiği çay nefes borusuna kaçtı.

    Ayağa kalkarak arkadaşlarından yardım isteyen Yıldız, fenalaştı. Bir süre ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Yıldız, yere yığıldı. Arkadaşlarının müdahalesi ile rahat bir nefes alan Yıldız, neye uğradığını şaşırdı.

    "ARKADAŞIMIN ESPRİSİNE GÜLERKEN ÇAY GENZİME KAÇTI"

    Yaşadığı olayı anlatan çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, "İşletmiş olduğum dükkanda otururken arkadaşlarla çay içiyorduk. Tam çayı yudumlarken diğer arkadaş şaka yaptı. Ona gülerken çayın bir miktarını püskürttüm, geri kalanı da genzime kaçtı. Daha sonra nefes alamadım. Arkadaşlarım da ne olduğunu anlayamadılar ve sırtıma vurmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümün önü karardı. Sırt üstü düştüm ve 1-2 dakika baygınlık geçirdim." diye konuştu.

    Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycı, baygınlık geçirdi - Video

    Kayseri de nefes borusuna çay kaçan çaycı, baygınlık geçirdi #1

    Kayseri de nefes borusuna çay kaçan çaycı, baygınlık geçirdi #2

    Kayseri de nefes borusuna çay kaçan çaycı, baygınlık geçirdi #3


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