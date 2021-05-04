Kayseri'de uyuşturucu parası isteyen oğlunu vurdu

Kayseri'de Cuma Y., uyuşturucu almak için para isteyip, vermeyince kendisiyle tartışan oğlu Bekir Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Beşikli Sokak'ta meydana gelen olayda, yuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Bekir Y., evde babası 57 yaşındaki Cuma Y.'den uyuşturucu almak için para istedi.

Bekir Y., olumsuz yanıt aldığı babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada Cuma Y., av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Bekir Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cuma Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayı duyarak, evin önüne gelen 2 kızı da sinir krizi geçirirken, komşular teskin etmeye çalıştı. Bekir Y.'nin cansız bedeni ise olay yeri incelemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Emniyette sorgulanan Cuma Y., ilk ifadesinde, tüfeği kendisini korumak için eline aldığını söyledi. Cuma Y.'nin eşi Naile Y.'nin ise rahatsızlığı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.