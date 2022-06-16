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    Kayseri'de öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencisini kurtardı

    Boğazına pasta kaçan öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini gören nöbetçi öğretmen Yavuz'un, Heimlich manevrası yaparak öğrencisini kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
    • 16.06.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 15:57
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    Kayseri'de öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencisini kurtardı

    Kayseri’nin Melikgaz ilçesinde bulunan Mustafa Özdal İlköğretim Okulu’nda bir öğrencinin nefes borusuna pasta kaçtığını gören nöbetçi öğretmen Bahtiyar Yavuz, vaktinde uyguladığı Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı.

    Koşarak öğrencisinin yanına gelen Yavuz’un müdahalesi ile öğrencinin nefes borusuna kaçan pasta kısa sürede çıkarıldı.

    Yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    “Nöbet çok önemli bir görev”

    İHA’nın haberine göre; olayı anlatan sınıf öğretmeni Bahtiyar Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

    “Nöbetim esnasında bir öğrenci koşarak yanıma geldi. O anda nefes alamadığını anladım. Heimlich manevrasını öğrenmiştim ve bu manevra aklıma geldi. Bunu yaparak çocuğun bir şekilde nefes almasını sağladım. Öğrencimin boğazına takılan şey pastaymış. Çocuğu ters çevirip sol elimle karın boşluğuna bastırınca boğazında kalan pasta çıktı. Nöbet çok önemli bir görev. Öğrencilerimizin başına iş gelebiliyor. İlk yardımla ilgili konuları bazen es geçebiliyoruz ama bu konu çok önemli. İlk yardım eğitimlerine öğretmenlerimizin de katılmasını tavsiye ederim.”

    Kayseri'de öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencisini kurtardı VİDEO


    Kayseri de öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencisini kurtardı #1

    Kayseri de öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencisini kurtardı #2


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