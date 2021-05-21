Kayseri'de arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga Temur tarafından öldürülen Arife Nur Sarıoğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayseri'de öğretmenlik yapan Arife Nur Sarıoğlu, platonik aşk kurbanı oldu. Tolga Temur'un arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Arife öğretmen, sokak ortasında öldürüldü. Sarığlu'nun cenazesi bugün defnedildi.

ÖNCE ARİFE ÖĞRETMENİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tolga Temur isimli şahıs, sürekli arkadaşlık teklifinde bulunduğu rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu’nu, dün saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokaktaki evinden çıkmasını bekledi.

Sarıoğlu evden çıktından sonra yanına giden Temur, arkadaşlık teklifini yineledi. Arife Sarıoğlu'nun 'hayır' cevabını vermesi üzerine Temur, belinden çıkardığı tabancayla öğretmene ateş etti. Sarıoğle kanlar içnide kalırken, Temur, tabancayla kendisini başından vurdu.

Kayseri'de, öldürülen Arife öğretmen son yolculuğuna uğurlandı ARŞİV VİDEO





ARİFE ÖĞRETMENİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arife öğretmenin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Tolga Temur ise, yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından rehberlik öğretmeninin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Arife öğretmenin cenazesi otopsinin tamamlanmasının ardından Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Yahyalı ilçesine getirildi. Camii Kebir Caminde kılınan cenaze namazına, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi partilerin temsilcileri, öldürülen öğretmenin ailesi, iş arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Cenazede baba Nihat Sarıoğlu, yakınların desteği ile ayakta durdu.





CENAZESİNE DUVAK SARILDI

Cinayete kurban giden öğretmenin cenazesine yakınları tarafından duvak sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Arife Nur Sarıoğlu, Kırtıllar mezarlığında toprağa verildi.





ŞÜPHELİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, cinayeti işleyerek, kendini yaralayan Tolga Temur’un hastanede tedavisi devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



