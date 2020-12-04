Yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından bir saniye bile ayrılmayan kadını, yakınları teselli etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde eşi Zeliha E. ile yürüyen 80 yaşındaki Hasan E. bir anda fenalaştı.

Nüfus Müdürlüğü bahçesinde Hasan E. yere yığılınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINDAN AYRILMADI

Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kayseri'de ölen eşinin başından ayrılmadı VİDEO







YAKINLARI TESELLİ ETTİ

Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti.

MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



