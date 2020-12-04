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    Kayseri'de ölen eşinin başından ayrılmadı

    Yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından bir saniye bile ayrılmayan kadını, yakınları teselli etti.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 15:59
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    Kayseri'de ölen eşinin başından ayrılmadı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde eşi Zeliha E. ile yürüyen 80 yaşındaki Hasan E. bir anda fenalaştı.

    Nüfus Müdürlüğü bahçesinde Hasan E. yere yığılınca sağlık ekiplerine haber verildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    BAŞINDAN AYRILMADI

    Polis ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Zeliha E. ise, hayatını kaybeden eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

    Kayseri'de ölen eşinin başından ayrılmadı VİDEO


    YAKINLARI TESELLİ ETTİ

    Gözyaşlarına boğulan Zeliha E.'yi olay yerine gelen yakınları teselli etti.

    MORGA KALDIRILDI

    Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan E.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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