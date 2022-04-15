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- Kayseri'de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu
Kayseri'de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu
15 gün önce kentteki otele yerleşen 45 yaşındaki adamdan haber alamayan personel, odaya zorla girdi. Lavaboda hareketsiz bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
- 15.04.2022 - 13:26
- Güncelleme : 15.04.2022 - 13:31
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki otele giden 45 yaşındaki Taner Öz, 15 gün önce burada konaklamaya başladı.
Gülük Mahallesi'ndeki otelde kalan Öz'den haber alamayan personel, kapı açılmayınca odaya girdi.
Lavaboda hareketsiz bulundu
Burada arama yapan görevliler, Öz'ü lavaboda hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese yönelen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için morga kaldırıldı
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Öz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taner Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.