Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
591.867
-1.77%
BTXN Coin
31.30
1.49%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kayseri'de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu

    15 gün önce kentteki otele yerleşen 45 yaşındaki adamdan haber alamayan personel, odaya zorla girdi. Lavaboda hareketsiz bulunan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 15.04.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki otele giden 45 yaşındaki Taner Öz, 15 gün önce burada konaklamaya başladı.

    Gülük Mahallesi'ndeki otelde kalan Öz'den haber alamayan personel, kapı açılmayınca odaya girdi.

    Lavaboda hareketsiz bulundu

    Burada arama yapan görevliler, Öz'ü lavaboda hareketsiz yatarken buldu.

    İhbar üzerine adrese yönelen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ceset, otopsi için morga kaldırıldı

    Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Öz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taner Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu #1

    Kayseri de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu #2

    Kayseri de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu #3

    Kayseri de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu #4

    Kayseri de otelde kalan adam lavaboda ölü bulundu #5


    İlginizi Çekebilir

    Borsadan kapanış rekoru
    Ekonomi

    Borsadan kapanış rekoru

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe katılmayacak iddiası
    Magazin

    Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'in doğum gününe katılmayacak iddiası

    Görüş Bildir