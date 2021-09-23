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- Kayseri'de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı
Kayseri'de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı
Polis ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde, çaldıkları otomobil ile yakaladıkları şahısları gözaltına aldı. Çalıntı araç, sahibine teslim edildi.
- DHA
- 23.09.2021 - 17:48
- Güncelleme : 23.09.2021 - 18:02
Kayseri'de dün gece, 38 HL 971 plakalı otomobil çalındı.
Araç sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
EŞKALLERİ BELİRLENDİ
Çalışma sonucu otomobili çalan şahısların Murat K. ile Mustafa G. olduğu belirlendi.
Denetim yapan polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çaldıkları otomobil ile gezen 2 şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.
OTOMOBİL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İhtara uymayarak kaçan şahıslar, 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürülürken, çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.