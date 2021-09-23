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    Kayseri'de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı

    Polis ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde, çaldıkları otomobil ile yakaladıkları şahısları gözaltına aldı. Çalıntı araç, sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 18:02
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    Kayseri'de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı

    Kayseri'de dün gece, 38 HL 971 plakalı otomobil çalındı.

    Araç sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    EŞKALLERİ BELİRLENDİ

    Çalışma sonucu otomobili çalan şahısların Murat K. ile Mustafa G. olduğu belirlendi.

    Denetim yapan polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çaldıkları otomobil ile gezen 2 şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.

    Kayseri de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı #1

    OTOMOBİL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    İhtara uymayarak kaçan şahıslar, 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.

    Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürülürken, çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

    Kayseri de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı #2

    Kayseri de otomobil çalan hırsızlar, denetimde yakalandı #3

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