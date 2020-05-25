Dolar
6.8097
-0.0704%
Euro
7.4236
-0.0847%
Altın
1729.59
-0.2934%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
378.862
-0.3422%
Bitcoin
59831.8
-4.9948%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 25.05.2020 - 13:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Ufuk A. idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Çörekdere Mahallesi'nde devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pantuş U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALTINA ALINDI

    Kazada yaralanan sürücü ile Aytan A, Sarız Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Görüş Bildir