Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
219.010
0.75%
EXEN Coin
11.22
0.08%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Kayseri'de otomobil hırsızları çaldıkları araçta pizza yerken yakalandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çaldıkları arabada pizza yerken polisi gören ve kaçmaya çalışan 3 kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 20:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de otomobil hırsızları çaldıkları araçta pizza yerken yakalandı

    Kayseri'de ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir aracın yanında pizza yiyen şüpheli 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

    Şahıslardan biri olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, iki kişi polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmayla yakalandı.

    HIRSIZLARIN PİZZA KEYFİ KISA SÜRDÜ

    Yapılan incelemede, aracın çalıntı araç olduğu ve plakasının da değiştirildiği tespit edildi.

    Araç, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

    Gözaltına alınan 3 kişi de emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de otomobil hırsızları çaldıkları araçta pizza yerken yakalandı VİDEO

    Kayseri de otomobil hırsızları çaldıkları araçta pizza yerken yakalandı #1

    Kayseri de otomobil hırsızları çaldıkları araçta pizza yerken yakalandı #2

    Kayseri de otomobil hırsızları çaldıkları araçta pizza yerken yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir