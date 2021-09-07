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    Kayseri’de otomobil kanala uçtu

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, kanala uçtu. Otomobil içinde bulunan 2 kişi, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 18:03
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    Kayseri’de otomobil kanala uçtu

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Otomobilin içinde bulunan 2 kişi, kazayı yaralı olarak atlattı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekiplerinin yardımları ile çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Kayseri’de otomobil kanala uçtu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında bölgede incelemeler yaptı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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