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    Kayseri'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

    Ankara Kayseri karayolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 04:47
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    Kayseri'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

    Kayseri Ankara karayolu Yemliha mevkiinde meydana gelen trafik kazasında  otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil hurdaya dönerken henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, Abdullah T. ise yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan Abdullah T.'de yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Kazaya karışan araçta çekici ile kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı #1

    Kayseri de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı #2

    Kayseri de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı #3


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