Kayseri'de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

Kayseri'de park halindeki otomobilde 3 kişi, çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamada yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde Mustafa P. ve 2 arkadaşı, çakmak gazı çekmeye başladı.

SİGARA YAKINCA PATLADI

Mustafa P, bu sırada çakmakla sigarasını yakmak isteyince patlama meydana geldi.

Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









