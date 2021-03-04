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    Kayseri'de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

    Kayseri'de park halindeki otomobilde 3 kişi, çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamada yaralandı.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 17:08
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    Kayseri'de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

    Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde Mustafa P. ve 2 arkadaşı, çakmak gazı çekmeye başladı.

    SİGARA YAKINCA PATLADI

    Mustafa P, bu sırada çakmakla sigarasını yakmak isteyince patlama meydana geldi.

    Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı #1

    Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı #2

    Kayseri de otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı #3

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