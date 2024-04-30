Kayseri'de otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk can verdi

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Erva Yıldırım'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Erva, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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