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- Kayseri’de, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri’de, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Talas ilçesinde ailesinin yanında bisiklet süren 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu’na otomobil çarptı. Karaoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
- AA
- 17.10.2021 - 15:38
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi’nde, yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisikletiyle ilerleyen 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu’na, T.Ç. isimli şahsın kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrollerde, 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu’nun, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Karaoğlu'nun anne ve babası çocuklarının cenazesinin başında güçlükle ayakta durdu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
2 ay sonra doğum günü olduğu öğrenilen Hamza Karaoğlu’nun cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü T.Ç, gözaltına alındı.