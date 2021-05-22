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    Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen yaşamını kaybetti

    Kayseri'de oğlu ile yürüyüş yapan öğretmen Mustafa Göker olay yerinde yaşamını kaybetti. Kimliği bilinmeyen sürücü kazanın ardından kayıplara karıştı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 01:42
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    Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen yaşamını kaybetti

    Kayseri’de sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, oğlu ile yürüyüş yapan öğretmen Mustafa Göker’e çarptı.

    ÖĞRETMEN MUSTAFA GÖKER OLAY YERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ

    Çapmanın etkisiyle yola savrulan Göker olay yerinde yaşamını kaybetti. Öğretmenin oğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

    Polis kazanın ardından kaçan sürücü için çalışma başlattı.

    Kayseri de otomobilin çarptığı öğretmen yaşamını kaybetti #1

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