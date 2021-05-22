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- Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen yaşamını kaybetti
Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen yaşamını kaybetti
Kayseri'de oğlu ile yürüyüş yapan öğretmen Mustafa Göker olay yerinde yaşamını kaybetti. Kimliği bilinmeyen sürücü kazanın ardından kayıplara karıştı.
- AA
- 22.05.2021 - 01:42
Kayseri’de sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, oğlu ile yürüyüş yapan öğretmen Mustafa Göker’e çarptı.
ÖĞRETMEN MUSTAFA GÖKER OLAY YERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ
Çapmanın etkisiyle yola savrulan Göker olay yerinde yaşamını kaybetti. Öğretmenin oğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis kazanın ardından kaçan sürücü için çalışma başlattı.