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- Kayseri’de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Kayseri’de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü aranıyor.
- DHA
- 22.09.2020 - 07:29
Kayseri’nin Osman Kavuncu Bulvarı DSİ kavşağında saat 19.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Haydar Yıldırım'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Sürücü, otomobiliyle kaza yerinden hızla kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Haydar Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Kaçan sürücüyü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.