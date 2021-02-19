Kayseri'de otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldürdü: 15 yıl hapis

Trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsünü daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan zanlı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de 27 Haziran 2019’da meydana gelen olayda Burhan Bozdağ, yönetimindeki otomobil ile trafikte seyir halindeyken, Niyazi Yıldırım'ın kullandığı otomobilde ilişki yaşadığını düşündüğü annesi N.B.'yi gördü.

Bozdağ, otomobili ile Yıldırım'ın otomobiline çarparken, iki araç şarampole yuvarlandı.

TERS DÖNEN OTOMOBİLDE ÖLDÜRDÜ

Bozdağ, daha sonra aracından inip, ters dönen otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş ederek, öldürdü.

Araçta bulunan annesi N.B. yara almadan kurtulurken, olayın ardından kaçan Burhan Bozdağ, gözaltına alınıp, tutuklandı.

“ADALETE HER ZAMAN GÜVENDİM”

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Bozdağ, karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemede son sözü sorulan Bozdağ, "Olayı hep dostane ve iyi niyetle kapatma derdindeydim. Eşi de bu duruma şahittir. Olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyet beslemedim. Olay bu şekilde sonuçlandığı için çok pişmanım. Adalete her zaman güvendim." diye konuştu.

15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Burhan Bozdağ'a, 'kasten adam öldürme' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.