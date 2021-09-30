Kayseri'de öz kızına istismar sanığı 20 yıl ceza aldı, eşi sinir krizi geçirdi

Kayseri’de öz kızı 6 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan F.Y. (35), 20 yıl hapse çarptırıldı. Anne duruşmada, "Kesinlikle yapmadı, şikayetçi değilim" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçen yıl 6 yaşındaki Z.Y., banyo yaptığı sırada babası F.Y.’nin kendisini izlediğini ve başka bir tarihte de vücuduna dokunduğunu annesi K.Y.’ye anlattı.

Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.Y. tutuklandı, hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

ÖNCE KIZINI İSTİSMAR EDİYOR DİYE ŞİKAYET ETTİ, SONRA 'KESİNLİKLE YAPMADI' DEDİ

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık F.Y., mağdur kız çocuğu F.Y. ve şikayetçi annesi K.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Anne K.Y., karar duruşmasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, “Kesinlikle yapmadı. Şikayetçi değilim.” dedi.

"ANNESİNİN KISKANÇLIĞI VE İFTİRALARI SONRASI BAŞIMA GELDİ"

Sanık F.Y. ise, “Kesinlikle suçsuzum. Eğer suçlu olsam, bir önceki duruşmada kızım beni mahkemede görür görmez sarılır mı? Cezaevine görüşüme gelir mi? Benden uzaklaşırdı. Annesinin kıskançlığı ve iftiraları sonrası bu suçlama başıma geldi. Ben bir babayım. Bir baba öz kızına bunu nasıl yapabilir? Suçsuzum. Beraatimi istiyorum.” dedi.

20 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık F.Y.’yi, ‘sarkıntılık düzeyini aşmak suretiyle cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar sonrası şikayetini geri çeken K.Y., sinir krizi geçirdi.

"ALLAH BELAMI VERSİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADI, NE OLUR BIRAKIN"

Mahkeme salonunda ağlayarak bağıran ve eşine sarılarak, bir süre bırakmayan K.Y., “Özür dilerim F., ‘Hayır, yapmadı. Allah belamı versin böyle bir şey yapmadı. Ne olur bırakın.” dedi. K.Y.’yi, adliyede bulunan kadın polis memurları ile jandarmalar sanık F.Y.’den güçlükle ayırarak, adliye dışına çıkardı.