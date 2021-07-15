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- Kayseri'de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı
Kayseri'de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı
Pisti ıskalayan paraşütün toprak zemine çakılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 15.07.2021 - 13:20
- Güncelleme : 15.07.2021 - 13:37
Kayseri’nin Talas ilçesinde Ali Dağı’ndan havalanan paraşüt, bir süre sonra inmek için alçaldı.
İniş pistini ıskalayan paraşüt, pistin yanındaki taşlı alana çakıldı.
2 YARALI
Paraşütün kaptanı ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı VİDEO