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    Kayseri'de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı

    Pisti ıskalayan paraşütün toprak zemine çakılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 13:37
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    Kayseri'de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı

    Kayseri’nin Talas ilçesinde Ali Dağı’ndan havalanan paraşüt, bir süre sonra inmek için alçaldı.

    İniş pistini ıskalayan paraşüt, pistin yanındaki taşlı alana çakıldı.

    2 YARALI

    Paraşütün kaptanı ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı VİDEO

    Kayseri de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı #1

    Kayseri de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı #2

    Kayseri de paraşüt yere çakıldı: 2 yaralı #3

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