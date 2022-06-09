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    Kayseri'de paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

    Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda, paravan şirket kurarak 100 milyonluk vurgun yapan 9 şahıs yakalandı.
    • 09.06.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:39
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    Kayseri'de paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, dolandırıcılara yönelik soruşturma başlatıldı.

    Ekiplerin, tespit ettikleri şüphelilerin çeşitli tarihlerde sahte evrak düzenleyerek kurmuş oldukları paravan şirketler üzerinden piyasaya çek ve senet vererek insanları yaklaşık 100 milyon TL dolandırarak haksız kazanç elde etiklerini belirlenmesi üzerine, Kayseri merkezli İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarda G.K., B.A, A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D. yakalandı.

    Çok sayıda çek ve evrak ele geçirildi

    Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şahısların ev ve üst aramalarında ele geçirilen 120 adet çek, 20 adet senet, 23 adet kaşe, çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

    Kayseri de paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar #1


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