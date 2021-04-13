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    Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara taciz

    25 yaşındaki Suriyeli S.E., parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:53
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    Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara taciz

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda, cinsel taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı.

    Parka gelen Suriye uyruklu S.E., kadın ve çocuklara tacizde bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekiler yaşanan olayın ardından polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, S.E.'yi yakalayarak gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Kayseri de parkta kadın ve çocuklara taciz #1

    Kayseri de parkta kadın ve çocuklara taciz #2

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