- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara taciz
Kayseri'de parkta kadın ve çocuklara taciz
25 yaşındaki Suriyeli S.E., parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
- DHA
- 13.04.2021 - 16:41
- Güncelleme : 13.04.2021 - 16:53
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda, cinsel taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı.
Parka gelen Suriye uyruklu S.E., kadın ve çocuklara tacizde bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekiler yaşanan olayın ardından polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, S.E.'yi yakalayarak gözaltına alınarak karakola götürüldü.