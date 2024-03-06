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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta buluşan Şaban Sarıbalık (16) ile S.A. (18) arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti.
Sarıbalık, ensesine isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Yapılan ilk müdahalede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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