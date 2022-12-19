Kocasinan'da, parkta köpeğe sopayla vurarak, yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., polis ekiplerince yakalandı.

17 Aralık'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesi General Emir Mahallesi’ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı.

Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı.

Polis yakalayıp gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü.

Kayseri'de parkta köpeğe işkence yapan şahıs gözaltına alındı VİDEO

















