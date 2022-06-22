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- Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü
Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü
Bir market sahibi, şikayet ettiği pazarlamacı tarafından iş yeri basılarak darbedildi. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
- 22.06.2022 - 17:30
- Güncelleme : 22.06.2022 - 18:04
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir şirkette pazarlamacılık yapan kişi ile ilçeye bağlı Mimsin Mahallesi’ndeki market sahibi arasında anlaşmazlık çıktı.
Gerginleşen taraflar, sözlü olarak başlayan tartışmaya başladı.
Market sahibi, pazarlamacıyı şikayet edince de ortalık karıştı.
Yumruklar havada uçuştu
Şikayeti duyan pazarlamacı marketi bastı ve sahibini darbetti.
İHA’nın haberine göre yumrukların havada uçuştuğu kavga, market kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü VİDEO