Petrol
109.37
-0.62%
Euro
18.2865
0.05%
Dolar
17.3686
0.09%
Altın
1.019
0.37%
Borsa
255
0.28%
Bitcoin
363.911
1.96%
BTXN Coin
7.80
-3.46%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü

    Bir market sahibi, şikayet ettiği pazarlamacı tarafından iş yeri basılarak darbedildi. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 22.06.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir şirkette pazarlamacılık yapan kişi ile ilçeye bağlı Mimsin Mahallesi’ndeki market sahibi arasında anlaşmazlık çıktı.

    Gerginleşen taraflar, sözlü olarak başlayan tartışmaya başladı.

    Market sahibi, pazarlamacıyı şikayet edince de ortalık karıştı.

    Yumruklar havada uçuştu

    Şikayeti duyan pazarlamacı marketi bastı ve sahibini darbetti.

    İHA’nın haberine göre yumrukların havada uçuştuğu kavga, market kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü VİDEO

    Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü #1

    Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü #2

    Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü #3


    İlginizi Çekebilir

    Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu
    Gündem

    Mahmut Efendi'nin cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
    3. Sayfa

    Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

    Görüş Bildir