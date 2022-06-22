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Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü

Kayseri’de pazarlamacı market sahibini dövdü

Bir market sahibi, şikayet ettiği pazarlamacı tarafından iş yeri basılarak darbedildi. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.