Kayseri’de pencereden düşen kadın ağır yaralandı, 1 kişi yakalandı

Bir kadının ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 ayrı suçtan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesiTacettin Veli Mahallesi Okul Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden Ş.A.A. (34), pencereden aşağı düştü.

Pencerenin altında bulunan ticari araç ile apartman duvarı arasına düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken; olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve etrafında inceleme yaptı.

DOSYAYI CİNAYET DEDEKTİFLERİ ALDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın kazaen düşme olmadığını düşünerek soruşturma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalarda, düşme öncesi ikametten bağrışma sesleri geldiği, olay sırasında kadının evinde yalnız olmadığı, olaydan sonra evde bulunan erkek şahsın kaçtığı öğrenildi.

Detaylı kamera ve fiziki çalışma yürüten ekipler, meçhul şüphelinin 2 ayrı suçtan aranan Ş.T. (39) olduğunu belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.