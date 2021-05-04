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    Kayseri'de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi

    Pencereden düşen 4 yaşındaki Eymen, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 15:55
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    Kayseri'de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi

    Pınarbaşı'nda annesi tarafından uyuduğu sırada evde bırakılan Yusuf Eymen Akyol, uyandıktan sonra odasının camından bakarken dengesini kaybetti.

    Dengesini kaybeden Eymen,11'nci kattan aşağı düştü.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Eymen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

    Yusuf Eymen'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak bugün öğlende Karslı Camii'ne getirildi. Buradaki cenazede Muay thai milli takım sporcusu Alptuğ Akyol, taziyeleri kabul etti.

    Bazı yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yusuf Eymen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Kayseri'de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi VİDEO

    EYMEN'DEN GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI

    Yusuf Eymen'den geriye babası ile ringde çekilen fotoğrafları kaldı. Görüntülerde eline boks eldiveni geçiren Yusuf Eymen'in babasıyla boks yaptığı görüldü.

    Kayseri de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi #1

    Kayseri de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi #2

    Kayseri de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi #3

    Kayseri de pencereden düşen minik Eymen toprağa verildi #4

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