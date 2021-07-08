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- Kayseri’de PKK’lı terörist saklandığı evde yakalandı
Kayseri’de PKK’lı terörist saklandığı evde yakalandı
- İHA
- 08.07.2021 - 13:11
Kayseri’de, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar sonucunda PKK/KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö. isimli kadının, Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde olduğu belirlendi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMNALAR ELE GEÇİRİLDİ
L.H.Ö. isimli kadın, düzenlenen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
1998 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen şüphelinin, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
L.H.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Kayseri’de PKK’lı terörist saklandığı evde yakalandı VİDEO