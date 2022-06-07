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    Kayseri'de polise bazanın içinde yakalanan suçlu

    15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı bazada saklanırken yakalayan polisin tepkisi kameralara yansıdı.
    • 07.06.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 18:03
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    Kayseri'de polise bazanın içinde yakalanan suçlu

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Ekipler, 3 ayrı binanın eklentileri içinde 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'birden faza kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'yi yakalamak için Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

    Bazanın içinde buldular

    Eve giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakaladı.

    Kayseri'de polise bazanın içinde yakalanan suçlu ViDEO

    Kayseri de polise bazanın içinde yakalanan suçlu #1

    O anlar kamerada

    Polisleri karşısında bulunca afallayan şahsa polislerin tepkisi ise kameralara yansıdı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de polise bazanın içinde yakalanan suçlu #2

    Kayseri de polise bazanın içinde yakalanan suçlu #3


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