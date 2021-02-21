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- Kayseri'de polisi gören kişi elindeki uyuşturucu hapı yuttu
Kayseri'de polisi gören kişi elindeki uyuşturucu hapı yuttu
Kocasinan ilçesinde bir kişi devriye gezen polisleri görünce paniğe kapılarak elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu.
- DHA
- 21.02.2021 - 02:06
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde Mikail Y. kendine ait hafif ticari araç içerisinde beklediği sırada, tek şeritli yolda karşısından gelen polis ekiplerini görünce paniğe kapıldı.
Kullandığı araçtan inip yaya olarak koşmaya başladı.
BİR AVUÇ HAPI YUTTU
Polisten kaçan şüpheli, elindeki bir avuç uyuşturucu hapı yuttu.Şüpheliyi yakalayan polis, Mikail Y.'nin ağzındaki hapları gördü.
Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Uyuşturucu hapları içen Mikail Y. sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mikail Y.'ye ait hafif ticari araç, polisin incelemesinin ardından çekici ile Emniyet otoparkına çekildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.