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- Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı
Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı
- 20.08.2022 - 17:58
Kayseri’de, cep telefonu ile aradığı 2 kişiye kendisini polis olarak tanıtan V.C. (22) isimli şahıs, terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı yalanıyla, mağdurlardan poşet içine konulmuş toplam 910 bin TL değerinde altın ve dövizi belirttiği yere bırakmasını istedi.
DHA’nın haberine göre; altın ve dövizleri V.C.'nin istediği yere bırakan mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise haber verdi.
450 saatlik görüntüler incelendi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüyü inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı VİDEO
Adliyeye sevk edildi
Mersin'de olduğu belirlenen V.C., polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.