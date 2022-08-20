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Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtan V.C., 2 kişiyi terör örgütlerine operasyon yapılacağı yalanı ile 910 bin lira dolandırdı. V.C., kamera görüntüleri izlenerek Mersin’de yakalandı.