Kayseri'de Ramazan ayında caminin 25 musluğunu çaldılar

Kayseri'de, Yanıkoğlu Camii'nin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluk kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Mahalleli ramazanda yapılan hırsızlığa tepki gösterdi.

Kayseri'de gece saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camii'nde meydana gelen hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 25 musluğu söküp, çaldı.

ABDESTHANE VE TUVALETİNDEN 25 MUSLUĞU ÇALDILAR

Bugün öğle saatlerinde camiye gelen mahalleli, muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İŞ Mİ BU?"

Mahalleli hem hırsızlığa hem de ramazanda yaşanmasına tepki gösterdi. Sinan Aslan, "Allah hırsızlara vicdan merhamet versin. Ramazan ayında yapılacak iş mi bu? Daha önce de abdesthanedeki musluklar çalınmıştı. Buralara güvenlik kamerası takılmasını istiyoruz" dedi.