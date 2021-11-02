Kayseri’de Rus bakıcı, yaşlı kadına şiddet uyguladı

Rus bakıcının 83 yaşındaki kadına uyguladığı şiddet, eve yerleştirilen güvenlik kamerası sonucu ortaya çıktı. Yaşlı kadının şiddetten dolayı 15 kilo verdiği belirtildi.

Kayseri’de 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt’un ailesi, koronavirüse yakalanınca karantinaya girdi.

Bu sırada bir yakınlarının tavsiyesi ile Rus Maya Karimova’yı bakıcı olarak tutan aile, karantinadan çıkıp Bozkurt’un yanına gidince zayıfladığını ve yemek yemediğini fark etti.

Durumdan şüphelenen torun Kübra Kolkıran, eve gizli kamera yerleştirdi.

“GECELERİ AĞZIMA YASTIĞI BASTIRIP, BENİ DARBEDİYORDU”

Şüphe üzerine kadının işine son veren Kolkıran, daha sonra anneannesine durumu sordu.

15 kilo verdiği belirtilen Gümüş Bozkurt’un “O bakıcı gitti mi, size korkumdan söyleyemedim. Geceleri ağzıma yastığı bastırıp, beni darbediyordu.” dedi.

Bunun üzerine gerçeği öğrenen aile üyeleri, Maya Karimova’dan şikayetçi oldu.

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“HEPİMİZE KÜSÜNCE, BİZ ŞÜPHELENMEYE BAŞLADIK”

Başından geçen olayı anlatan Kübra Kolkıran, “Birkaç gün önce biz korona olmuştuk. 14 gün boyunca evden çıkamadık. Yurt dışında olduğumuz için anneannemin yanına da uğrayamadık. Kameramız da yoktu. Biz bakıcının tatlı diline ve yaptığı role inandık. Daha sonra çok zayıfladı ve bizimle hiç konuşmadı. Artık yemek yemez oldu. Hepimize küsünce, biz şüphelenmeye başladık. Teyzem de bir ara altını değiştirirken, morlukları fark etti. Kendisine sorduğumuzda bize bir şey söylemedi. Bu arada bir şeylerin ters gittiğini anladık. Kadın o kadar güzel rol yapıyordu ki kondurmak istemedik. Daha sonra şüphe üzerine kadını işten çıkarmaya karar verdik. Kadın gittikten sonra anneannem tekrar yemeye ve konuşmaya başladı. Hastaneye götürdük. Kendisinin adli dengesi hep yerindeydi. Sonra bize ‘O bakıcı gitti mi, size korkumdan söyleyemedim. Geceleri ağzıma yastığı bastırıp beni darbediyordu. dedi.” ifadelerini kullandı.

“KADININ SADECE RUS OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Kolkıran, “Biz koronadan dolayı bir talihsizlik yaşadık. Anneanneme zarar vermeyelim derken, istemeyerek daha çok zarar vermişiz. Hiç kimse annesini yalnız bırakmasın. Bizim gibi yalnız bırakmak zorunda kalanlar da mutlaka bir kamera yerleştirsinler. Ben kamerayı yerleştirmekte çok geç kalmışım. Şüphe üzerine son günler kamera yerleştirdim ve fotoğraflarını çektim. İçimdeki ses bunu yapmamı söylüyordu. Şimdi yeniden gülmeye başladı. Yemek yemeye başladı. Mutlu günlerimize yeniden döndük. Kadının sadece Rus olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.